Украинскому журналисту Сущенко позволили встретиться с родными

Украинскому журналисту Роману Сущенко, которого российские власти обвиняют в шпионаже, разрешили увидеться с женой и дочерью. По словам адвоката Марка Фейгина, свидание состоялось в понедельник. Сущенко предстоит суд, на котором обвинение может потребовать для него до 20 лет лишения свободы.

Журналисту вменяют "сбор информации о предположительном вторжении России в Украину". В связи с тем, что на деле стоит гриф государственной тайны, судебные заседания пройдут в закрытом режиме, сообщал ранее Марк Фейгин.

Сущенко работал корреспондентом агентства "Укринформ" во Франции. Год назад он приехал в Москву с частным визитом. Там его задержали, а впоследствии обвинили в шпионаже. По версии ФСБ, Сущенко – сотрудник Министерства обороны Украины, а в Москве он собирал информацию о работе российских военных и Нацгвардии. В Киеве эти заявления отвергают. Сам обвиняемый своей вины не признает.