Хамство с шиком

«- Сэр, да вы, похоже, рехнулись от власти… - А ты бы пробовал рехнуться без власти – скукотища - никто не слушает…» - говаривал Гомер Симпсон, персонаж нетленной мультсаги о самой известной американкой семье. Представить себе подобную сатиру, созданную на самих себя моими соотечественниками, а уж тем более «гомерически» посмеяться с телеэкрана в духе «Кукол» 1990-х над теми, кто нами управляет, сегодня можно разве что во сне. Зато российская власть на полном серьезе делает все, чтобы мы не заскучали. Так что же это означает: рехнуться от власти по-русски, да еще и «избирательную» кампанию в таком сомнительном состоянии проводить?

Можно, к примеру, регулярно транслировать из-за Кремлевской стены противоречивые отголоски очередного мозгового штурма тамошних «сидельцев»: то указания громить Навального с «навальнятами» как главных возмутителей общественного спокойствия; то слухи и «предложения» о преемниках и преемницах и о сроках выпуска на предвыборную арену Самого. Все это - свидетельства неуверенности власти в собственном завтрашнем дне. Отсюда попытки укрепить в ручном режиме конструкцию, которая держится на одном человеке, на коррупции его приближенных, на пренебрежении к закону и практически разрушенных демократических институтах. А еще на хамстве, лести, лицемерии, наглости и вранье. Поэтому четче других в настоящий момент просматривается намерение путинской камарильи, невзирая на доводы здравого смысла, идти, что называется, ва-банк. Отсюда и ХЛН: хамство, лицемерие и наглость - одновременно и идеология, и лозунг предвыборной кампании коллективного Путина, спускаемые сверху обществу в качестве основной скрепы.

Хамство как образ жизни: почему вы мне хамите?! Потому что вы со мною разговариваете!

В июле грозный Путин пенял свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву (что, впрочем, не помешало тому сохранить свой пост): «Откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям»? Листая свою знаменитую зеленую папочку с обращениями граждан, президент указал перстом на письмо нижнетагильских рабочих: «…Нам платили по две тысячи рублей и спрашивали - а вам что, мало?» В ноябре переизбранный на пост главы Хакасии Виктор Зимин отчитал местных жалобщиков из рядов чиновников, опасающихся дефолта республики в связи с потерей доходной части бюджета: «Только и могут, что написать в какую-то блуждающую газету. Бабушек сконцентрируйте. Вы же в тайге живете, соберите ягоды, продайте… Сварите тушенку, на рынке продайте»... Новый, тридцатиоднолетний, губернатор Калининградской области Антон Алиханов на вопрос журналиста о том, почему региональное правительство не планирует восстанавливать компенсации расходов на детские сады, ответил без обиняков: «По кочану». Вполне в духе старшего товарища, известного борца с Западом, США, ЦРУ, Соросом и Обамой, а до недавнего времени еще и самарского губернатора, Николая Меркушкина. Тот, помнится, едва прибыв на новый пост из родной Мордовии, где до этого правил 17 лет, и столкнувшись с эпидемией закрытия предприятийв Самарской области, на вопрос, когда ожидать погашения долгов «АвтоВАЗагрегата», отрезал: «Никогда». Кстати, на днях теперь уже бывший губернатор Меркушкин стал кавалером ордена Александра Невского в компании еще десяти коллег, отмеченных Путиным наградами разного достоинства. Видимо, во вверенных им регионах с благосостоянием граждан все наладилось. Среди передовичков - Андрей Турчак, ярче всего засветившийся в памяти народной в связи с делом о нападении на журналиста Олега Кашина. Турчак получил из путинских рук медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Так что появление президента с зеленой папочкой для распекания очередной «жертвы» поневоле наводит на мысль, что вся эта процедура - исключительно «на камеру». Журналисты отснимут, а они там потом посидят, посмеются, может, на охоту сгоняют или щук поедут половить. В то время как руководству федеральных каналов из кремлевской администрации отправят под эмбарго «консервы» - готовые сюжеты о справедливом вожде, которые те запустят под видом «свежих» новостей, когда потребуется предъявить народу утомленного делами начальника.

«Крупнейшая катастрофа XX века» случилась не в последнюю очередь из-за лицемерия советской власти, которая на словах была народной, а на деле обслуживала верхушку компартии

Но особый кремлевский шик - это еще и упиваться безнаказанностью. Стремительная научная карьера президентской дочери, имя которой нельзя называть, мгновенное накоплление семейных миллиардов ее супругом Кириллом Шамаловым - это, конечно, сугубо личное. О яхте или особняках другого президента, президента госкомпании «Роснефть», имя которого тоже лучше не поминать всуе, народу тоже знать не полагается: сие, по мнению неупомянутого, есть вмешательство в его личную жизнь. А повестку в суд – как простому смертному, причем, по делу, который он сам же и инициировал, вообще можно неоднократно проигнорировать: мол, прибуду, когда вам со мной «удастся согласовать графики». Причем президент, как поделился с журналистами его пресс-секретарь Дмитрий Песков, в курсе ситуации, но «личной позиции по этому вопросу у него нет». Зато есть личная позиция по другому вопросу. Расследование по поводу «красивой жизни» премьера Медведева он решил просто проигнорировать: Навальный «лает» - «служба» идет, уточек прибавляется.

«Крупнейшая катастрофа XX века», как Путин назвал крушение СССР, случилась не в последнюю очередь из-за лицемерия советской власти, которая на словах была народной, а на деле обслуживала верхушку компартии, в конце концов, и сожравшей самоё себя. Вот почему нынешнему кремлевскому небожителю для собственного выживания так важно разделить общество, натравить агрессивно-послушное большинство на «непослушное» и уж точно неагрессивное, зато живое и деятельное меньшинство. И вот уже экзальтированные пенсионерки штурмуют штабы Навального. «Патриотичные дети» с серьезными лицами - в пику другим детям, засвеченным на митингах и прогулках оппозиции - распевают песни про готовность идти «в последний бой за дядю Вову».

Но лицемерные потуги хамоватой и кажущейся вечной власти предстают в ином свете - стоит увидеть в новостях, как толпа в столице Зимбабве отплясывает на улице, по которой, как радостно сообщает с экрана один из танцующих, до сих пор разрешалось ездить только кортежу президента. Те, кто сегодня ликуют по поводу фактического свержения правившего почти 40 лет Роберта Мугабе, в подавляющем большинстве своем славили своего лидера и проголосовали за него не далее как в 2013 году - президента, «рехнувшегося от власти». Точнее, уже без власти.

Галина Сидорова - московский журналист

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