Алексею Политикову сократили срок заключения по "делу 26 марта"

Мосгорсуд в понедельник сократил с двух до полутора лет срок лишения свободы Алексею Политикову, которого признали виновным в нападении на полицейского на акции 26 марта.

Суд учел срок, проведенный Политиковым под арестом, рассматривая апелляцию его защиты на приговор, сообщает "Медиазона".

Алексей Политиков был задержан в июне вместе с националистом Вячеславом Мальцевым и еще шестью соратниками. Позднее его обвинили в применении насилия к сотруднику полиции. Остальных активистов отпустили.

Политиков во время рассмотрения уголовного дела признал свою вину. Он стал пятым осужденным по "делу 26 марта". Приговор был вынесен в октябре. Ранее были осуждены Андрей Косых, Юрий Кулий, Александр Шпаков и Станислав Зимовец. Все они получили реальные сроки лишения свободы.