Полоний, мельдоний, рутений

Росгидромет наконец подтвердил высокий уровень радиационного загрязнения на Южном Урале - вблизи города Озёрск Челябинской области.

При этом французские наблюдатели сообщали о возможном выбросе радиоактивных вещест в России или Казахстане ещё в начале ноября, но до этой недели все официальные структуры отмалчивались или пытались это отрицать.

Как стало известно теперь, речь идёт об утечке изотопов рутения-106.

Давид Хомак:

…есть авторитарная власть плюс рутенизация всей страны.

Николай Травкин:

Полоний… Теперь вот рутений. Мы скоро заставим Европу всю таблицу Менделеева выучить.

Эльшад Бабаев:

В Челябинской области радиационная авария, а Кремль молчит. Путин травит россиян, как Гитлер евреев в конлагерях.

Владимир Милов:

Преступные атомщики снова преступно отрицают всё. Все как с Чернобылем: на Западе уже недели две все обсуждают ситуацию про этот выброс рутения, у нас все еще идет стадия отрицалова

Сергей Талк:

Когда в 1986 году рванул Чернобыль, главной задачей ЦК было сделать так, чтобы никто об этом не узнал. Вместо того, чтобы информировать людей, их погнали в Киеве на демонстрацию. Что изменилось с тех пор?

В октябре на заводе "Маяк" в Челябинске произошла радиационная авария с превышением уровня радиации по Рутению-106 в 1000 (тысячу!) раз. Тревогу забили французские службы. Вы представляете себе уровень выброса, если датчики сработали на Западе Европы! А в России тишина. Думаете, кто-нибудь стал эвакуировать население? Или хотя бы проинформировал? Дудки. Росатом, МЧС, Росгидромет как воды в рот набрали. Президент вообще не с нами, он воюет с планетарными силами зла. Премьер волнуется только об урожае винограда на вилле в Тоскане. Государство не сделало ничего. Отношение к человеческое жизни в РФ просто скотское: подумаешь, радиацию хватанули, бабы ещё нарожают.

Депутаты планируют принять закон о патриотизме, т.е. о любви к родине. Они в трёх чтениях напишут, как ты должен родину любить. А любит ли родина тебя?

Ольга Рощина:

Чем дальше развивается история с радиоактивными выбросами, тем меньше мне это нравится...

Ибо чем крупнее <ужас>, устроенный государством, тем яростнее оно его отрицает.

Предприятие "Маяк" (которое ровно 60 лет назад уже устроила один радиоактивный <ужас> на Урале) категорически отрицает какие-либо аварии. Это, мол, все французы виноваты - распространяют дезу, потому что у них там есть предприятие-конкурент, которое хочет перехватить выгоду. Если речь пошла о западных врагах, рассылающих зловредную дезинформацию, значит совсем плохо дело...<...>

Интересно, много ли людей на Южном Урале имеют под рукой дозиметры. Впрочем, если заражение случилось, то оно уже случилось, ибо французы начали трезвонить о заражении еще в конце сентября. Т.е. всё плохое уже случилось.

Это была пятиминутка патриотизма, если кто не понял. Любовь родины.

Кирилл Шулика:

Все как-то кучно ложится... Теперь аналог чернобыльского молчания.

Тут спрашивали про онкологию, мол, почему ее столько, может оружие какое. Вот вам и оружие. Только не американское совсем, а наше родное. Вот Ройзман говорит, что по Свердловской области главная причина смертности - онкология. Рост онкологии в Москве... Я вчера пришел, думал, запах газа, потом понял, что с улицы несет сероводородом. Здоровее от этого мы не становимся. И проблема в том, что это по всей стране... Нет мест, куда бы весь этот ад не дошел.

Мария Снеговая:

ХХI век, свобода информации, интернет. А Кремль, как обычно, замалчивает серьезную радиоактивную утечку - а российскому обществу, как всегда, наплевать. Ничего не меняется.

Олег Козырев:

После аварии на ЧАЭС, о которой молчали госСМИ, люди перестали им доверять. Посмотрим, как изменится отношение к госСМИ после новой радиационной аварии под Челябинском

Сергей Смирнов:

Потрясающая реакция властей на выброс рутения. МВД и прокуратура говорит: все хорошо, потому что жители не жалуются. А главный онколог вообще рекомендует бухать и футбол смотреть.

И это все не шутка

Глеб Павловский:

а теперь открещиваются, не наш мол рутений! Блин, вы хоть знаете что это драгоценный металл вдесятеро дороже серебра?

Любовь Якубовская:

А это собственно та информация, ради которой и устроили шумовую завесу с историей вокруг выступления молодого человека из Нового Уренгоя.

Авария произошла в сентябре. Только после того, как радиоактивное облако дошло до Европы, там были зафиксированы аномально высокие конентрации, потом через Гринпис... через завсклад, через директор управдом... практически через два месяца информация наконец-то просочилась и у нас.

Хотя постить откровенную чушь про выступление в Бундестаге для многих веселее. И проще. Проще, чем осознать, что родинка в очередной раз решила немного потравить своё население втихушечку.

Влад Тупикин:

ТЕНЬ НА РАДИОАКТИВНЫЙ ПЛЕТЕНЬ

Я правильно понял, что "журналисты" от гос.пропаганды пускают ветры про мальчика в Бундестаге для того, чтобы мы забыли про радиоактивный ветер с комбината "Маяк" в Челябинской области? И что все радостно покупаются на этот трюк и опять обсуждают не то?

Александр Сотник:

Жителям спасаться поздно. Но Кириенку-то засунуть в эту "зону процветания" никогда не поздно?

Андрей Захаров:

В конце сентября, сразу после возможного ЧП с выбросом рутения, предприятие "Маяк" заключило контракт на 43 млн рублей на "оказание услуг по снижению уровня социальных рисков в г. Озерск Челябинской области".

А с кем, как вы думаете? С медицинской организацией? Со специалистами по помощи населению, пострадавшему от радиации? Нет. С московским pr-агентством "Опен Медиа Кит" (сайта нет, основано политтехнологом из Петербурга Натальей Чазовой).

Лучший способ победить рутений -- это хороший пиар.

Контракт заключен без конкурса и не опубликован.

Алексей Ковалёв:

Облучение критической дозой пиария

Борис Цейтлин:

Недавно говорил. Страшно подумать - случись сейчас, не дай Бог, новый Чернобыль (что вовсе не исключено), власть Путина вряд ли пошатнется больше, чем власть Горбачева и КПСС тогда. С учетом всех твиттеров и ютьюбов.

Павел Пряников:

Подумалось, что во время позднего СССР такая радиационная авария, как сейчас в Челябинске с выбросом рутения, всколыхнула бы всё общество. Во-первых, власти бы в голову не пришло врать целый месяц - про Чернобыль тогда стало известно спустя три дня, и навальные того времени сразу оседлали повестку, предъявив власти такое долгое умалчивание (три дня!!!). Во-вторых, на месте аварии давно бы уже работали гуманитарные штабы, и всё общество жило бы милосердием к месту аварии. Что мы видим сегодня. Нынешним сахаровым плевать на автохтонов. Самим автохтонам плевать на себя. Ну рутений и рутений, всё равно умирать скоро, наливай по третьей! Общество в фазе гомеостаза. Покойный Лев Гумилёв наверняка бы спрогнозировал, что такое общество скоро захватит Орда с Востока.

А, впрочем, многие пишут, что на всё наплевать даже местным жителям.

Евгений Левкович:

Челябинская область - это такая специальная область, в которой люди, когда на них падает метеорит и разбивает стёкла в радиусе километра, радуются возможности взять отгул на работе. При ядерной войне тараканы зачахнут раньше населения Челябинской области.

Поопрашивал с утра жителей села Аргаяш, в котором даже по официальным данным Росгидромета зафиксировано экстремально высокое загрязнение воздуха. О том, что в России произошел мощный выброс радионуклида рутения уже месяц говорят в Европе. Связывают это с якобы аварией на закрытом комбинате "Маяк", который занимается чем-то нехорошим ядерным (сам комбинат уже открестился). В то время, как радиоактивное облако дошло до Франции, до жителей Челябинской области дошла только новость. И то не до всех - половина опрошенных мной, как выяснилось, вообще ничего об этом не слышала, даже на уровне слухов. "У нас тишина, - написала мне жительница Аргаяша Анна Власова. - Даже если и было что-то - не факт, что информация просочится, так как "Маяк" находится в закрытом городе Озерске". Или вот Любовь Иваненко пишет: "У нас никакой информации нет. Как всегда узнаём последними".

Другую часть ответов можно свести к цитате из песни Владимира Семёновича Высоцкого: "Мы давно так живём". Экология, мол, такая, что от лишнего выброса не развалимся.

Чтобы не выкладывать огромную простыню, приведу несколько самых характерных ответов.

"Так выбросы у нас бывают часто, в последний раз был очень сильный, дышать было нечем, соседние дома с балкона 9 этажа не было видно".

"Да у нас каждый вечер пахнет так, будто свалку жгут. Живу недалеко от жд, гуляю с ребёнком в разное время суток, вечером иногда совсем дышать нечем, но у нас, я так понимаю, всех всё устраивает. Если ситуацию с Челябинском никто не решает, то за наше село и подавно никто вступаться не будет. Но не всё так плохо. Бывает и такое время суток, когда окно дома открываешь - и тебе на удачу поток свежего воздуха летит".

"Если не секрет, для чего вам это всё? Ваш-то интерес в чём?"

Этих людей не победить.