"Пусть он все потеряет и живет долго"

22 ноября Международный трибунал по бывшей Югославии вынесет приговор по делу Ратко Младича, генерала Республики Сербской, участвовавшего в массовом убийстве боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году. Суд по делу о геноциде и военным преступлениям длится уже шесть лет. Многие родственники жертв боснийской войны внимательно следят за процессом. Однако Мунира Салихович, потерявшая в Сребренице мужа и сына, говорит, что лучшим наказанием для Младича была бы долгая жизнь в одиночестве. (Балканская редакция РС)