В Ижевске полиция пришла с обыском в штаб Алексея Навального

В Ижевске полицейские пришли с обыском в местный штаб оппозиционера Алексея Навального. Они заявили, что расследуют дело о нарушениях на публичной акции, но не стали уточнять, в отношении кого оно возбуждено, сообщает "Медиазона".

В штабе рассказали изданию, что сотрудники полиции изымают агитационные материалы и копируют данные с компьютера. В числе полицейских был оперативник центра по противодействию экстремизму.

Ранее координатора ижевского штаба Навального Сергея Урбана оштрафовали за то, что активист назвал встречу оппозиционера с жителями города, прошедшую на придомовой территории, "митингом". По словам Урбана, от него также требовали признаться в том, что он незаконно спилил дерево на месте проведения мероприятия.

Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. Его штабы работают в 81 городе страны. Власти заявляют, что политик не имеет права баллотироваться.