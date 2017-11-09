В Ижевске жильца дома, где пройдет встреча с Навальным, вызвали в МВД

В Ижевске вызвали в полицию хозяина квартиры в доме, жильцы которого разрешили сторонникам Навального провести на придомовой территории встречу с оппозиционером. Михаил Назаров рассказал порталу "Медиазона", что ему позвонил замглавы МВД Удмуртии Сергей Козлов, который пригрозил приводом в полицию в случае, если активист в пятницу не явится добровольно.

Жильцы поддержали идею сдать придомовую в аренду на собрании собственников в четверг. Сама встреча назначена на 11 ноября. Назаров рассказал, что лично поднял вопрос об аренде и тем самым привлек внимание властей. По словам активиста, он получает угрозы, а другим собственникам жилья в доме уже звонят по поручению губернатора Удмуртии Александра Бречалова, который распорядился "собрать информацию" о жильцах.

Алексей Навальный намерен участвовать в президентских выборах в 2018 году. Российские власти заявляют, что оппозиционер не имеет права баллотироваться из-за судимости по делу "Кировлеса". Несмотря на это, политик продолжает предвыборную кампанию.

Штабы Навального открыты в 80 городах России, в настоящее время оппозиционер проводит агитационный тур по регионам страны. Во многих городах власти отказываются согласовывать митинги-встречи с политиком. Навальный считает, что это свидетельствует об эффективности его кампании и страхе Кремля. 1 ноября он заявил, что акции и впредь будут проводиться, но в ином формате – на частной земле и в частных помещениях.