Полицейские увезли Али Феруза из центра временного содержания

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Журналиста Али Феруза во вторник вечером вывезли из Центра содержания иностранных граждан сотрудники полиции. Он сообщил коллегам из "Новой газеты", что его собираются доставить в Басманный суд Москвы. Полицейские показали журналисту протокол об административном правонарушении.
В издании полагают, что действия полиции связаны с проверкой трудоустройства Феруза. 16 ноября в редакцию газеты приходили сотрудники отдела по вопросам миграции.
Гражданин Узбекистана Али Феруз (настоящее имя Худоберди Нурматов) несколько лет безуспешно пытался получить статус беженца в России, но получал отказ от МВД. По словам представителя ведомства, Феруз не доказал наличие угрозы для него в случае возвращения в Узбекистан. Однако по данным коллег журналиста, родственников и правозащитников, Ферузу в Узбекистане грозит смертельная опасность.
В начале августа журналист был задержан в Москве. Его обвинили в нарушении миграционного законодательства. В начале августа российский суд приостановил исполнение решения о депортации Феруза до рассмотрения жалобы журналиста в Европейском суде по правам человека. До принятия решения Феруз должен находиться в центре временного содержания иностранцев.
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