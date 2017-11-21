Полицейские увезли Али Феруза из центра временного содержания

Журналиста Али Феруза во вторник вечером вывезли из Центра содержания иностранных граждан сотрудники полиции. Он сообщил коллегам из "Новой газеты", что его собираются доставить в Басманный суд Москвы. Полицейские показали журналисту протокол об административном правонарушении.

В издании полагают, что действия полиции связаны с проверкой трудоустройства Феруза. 16 ноября в редакцию газеты приходили сотрудники отдела по вопросам миграции.

Гражданин Узбекистана Али Феруз (настоящее имя Худоберди Нурматов) несколько лет безуспешно пытался получить статус беженца в России, но получал отказ от МВД. По словам представителя ведомства, Феруз не доказал наличие угрозы для него в случае возвращения в Узбекистан. Однако по данным коллег журналиста, родственников и правозащитников, Ферузу в Узбекистане грозит смертельная опасность.

В начале августа журналист был задержан в Москве. Его обвинили в нарушении миграционного законодательства. В начале августа российский суд приостановил исполнение решения о депортации Феруза до рассмотрения жалобы журналиста в Европейском суде по правам человека. До принятия решения Феруз должен находиться в центре временного содержания иностранцев.