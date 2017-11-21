"Нет-нет-нет, я не хочу об этом слышать!"

22 ноября Международный трибунал ООН по бывшей Югославии должен огласить приговор бывшему командующему армией боснийских сербов Ратко Младичу. Ему предъявлены обвинения в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности в ходе Боснийской войны 1992-1995 годов, в том числе в убийстве 8000 мусульманских мужчин и мальчиков в Сребренице. Младич отвергает все обвинения и демонстративно не признает суд. Что ожидает человека, которого обвиняют в организации самого массового убийства в Европе со времен Второй мировой войны? (AP, AFP, Reuters)