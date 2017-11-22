Телевидение "ЛНР": Игорь Плотницкий остается в Луганске

Телевидение так называемой Луганской народной республики ("ЛНР") опубликовало видеозапись, косвенно доказывающую, что лидер сепаратистов Игорь Плотницкий не бежал на территорию России. На видео он проводит встречу со своими министрами и обсуждает события минувшего вторника.

В частности, Плотницкий обвиняет бывшего министра внутренних дел "ЛНР" Игоря Корнета в попытке "государственного переворота". Прямых указаний на то, что рабочее заседание проходит именно в Луганске, на видеозаписи нет.

В ночь на среду представитель МВД Украины Артем Шевченко заявил со ссылкой на неназванные источники, что Плотницкий покинул Луганск и находится в России. Схожая информация появилась в украинских СМИ.

Во вторник днем стало известно, что вооруженные люди без опознавательных знаков заблокировали доступ к административным зданиями "ЛНР". Плотницкий приказал неизвестным покинуть город, однако они отказались выполнять его требование. ​Вечером в Луганск вошла колонна из нескольких десятков грузовиков. Журналист Bellingcat Арик Толер сообщил, что в них находятся вооруженные сепаратисты из так называемой "ДНР".

Происходящее в Луганске связывают с конфликтом Плотницкого с министром внутренних дел "ЛНР" Игорем Корнетом. 20 ноября Плотницкий отправил его в отставку "в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела". Корнет отрицает сообщения о своей отставке. РБК накануне со ссылкой на источник в Кремле писал, что Москва поддержала Корнета в конфликте с Плотницким.