Телевидение "ЛНР": Игорь Плотницкий остается в Луганске

Мобильное приложение Радио Свобода.
Еще не поздно
Телевидение так называемой Луганской народной республики ("ЛНР") опубликовало видеозапись, косвенно доказывающую, что лидер сепаратистов Игорь Плотницкий не бежал на территорию России. На видео он проводит встречу со своими министрами и обсуждает события минувшего вторника.
В частности, Плотницкий обвиняет бывшего министра внутренних дел "ЛНР" Игоря Корнета в попытке "государственного переворота". Прямых указаний на то, что рабочее заседание проходит именно в Луганске, на видеозаписи нет.
В ночь на среду представитель МВД Украины Артем Шевченко заявил со ссылкой на неназванные источники, что Плотницкий покинул Луганск и находится в России. Схожая информация появилась в украинских СМИ.
Во вторник днем стало известно, что вооруженные люди без опознавательных знаков заблокировали доступ к административным зданиями "ЛНР". Плотницкий приказал неизвестным покинуть город, однако они отказались выполнять его требование. Вечером в Луганск вошла колонна из нескольких десятков грузовиков. Журналист Bellingcat Арик Толер сообщил, что в них находятся вооруженные сепаратисты из так называемой "ДНР".
Происходящее в Луганске связывают с конфликтом Плотницкого с министром внутренних дел "ЛНР" Игорем Корнетом. 20 ноября Плотницкий отправил его в отставку "в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела". Корнет отрицает сообщения о своей отставке. РБК накануне со ссылкой на источник в Кремле писал, что Москва поддержала Корнета в конфликте с Плотницким.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.