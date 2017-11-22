Польша подписала первый контракт на поставки сжиженного газа из США

Польша подписала первый и "исторический", как говорят в Варшаве, контракт на поставки сжиженного природного газа из США. Как сообщает Алексей Дзикавицкий, это поможет снизить зависимость от поставок газа из России.

Согласно пятилетнему контракту Польская нефтегазовая компания (PGNiG) купит у американской фирмы Centrica (Centrica LNG Company Limited) примерно 800 миллионов кубометров сжиженного газа.

"Это позволит уменьшить давление на польский рынок со стороны нынешнего поставщика-монополиста, российской компании "Газпром", у которой, напомню, мы закупаем газ не по рыночным ценам. А контракт с американцами подписан как раз на рыночных условиях. Это означает стабильные цены для потребителей", - заявил Мачей Возьняк, заместитель директора Польской нефтегазовой кампании.

Танкеры со следующего года будут доставлять американское топливо в порт в Свиноуйстье, на Балтийском побережье, куда уже поставляется газ из Норвегии и Катара.

Подписание контракта приветствовало правительство Польши, а также посольство США в Варшаве, подчеркнув что этот шаг является подтверждением стратегического характера отношений между двумя странами.

Данный контракт на поставки американского газа является первым такого рода в странах Центральной и Северной Европы.

"Мы являемся свидетелями создания новой модели мирового рынка газа", – заявил министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский. По его словам, Варшава последовательно работает над диверсификацией источников поставок природного газа.