"Резать к чертовой матери!"

Рамзан Кадыров, на счету которого уже более 60 наград, включая государственные медали и ордена, получил очередное признание своих заслуг. Как сообщается на официальном сайте главы Чечни, министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов "передал Главе ЧР золотую медаль имени Н.Н.Блохина и соответствующий диплом за выдающиеся заслуги в развитии медицины". "Это высшая награда Ассоциации онкологов России и ФГБУ "НМИЦ онкологии имени Н.Н.Блохина", – говорится в сообщении.

Последний раз громкий шум в соцсетях поднимался в связи с обнаружением у Кадырова звания академика, правда, врученного ему не Российской академией наук (РАН), а "Российской академией естественных наук", которую часто критикуют за слишком вольное отношение к раздаче подобных титулов. Это произошло в 2016-м году. Тогда глава Чечни оправдывался тем, что получил это звание еще 10 лет назад, в 2016-м, потому что "было неудобно отказываться".

В случае с наградой за "выдающиеся заслуги в онкологии" тоже все оказалось не просто. Как пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на пресс-службу РАН, существуют две медали имени Николая Блохина, фактического основателя Российского онкологического научного центра и родоначальника онкологии в СССР. Одна якобы вручается академией наук за научные достижения в борьбе с раком (ее, утверждает издание, получил в 2017 году врач-онколог и академик РАН Юрий Сидоренко), а та, которой наградили Кадырова – "за практические достижения".

Сюжет ЧГТРК "Грозный" - медаль Кадырову вручают на 24- минуте:

Пресс-секретарь Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина Елена Цебегеева подтвердила изданию The Insider, что Кадыров получил медаль – "за выдающиеся заслуги в развитии медицины и медико-социальных программ Чеченской Республики, за совершенствование медицинского образования и за популяризацию медицинской науки, значительный вклад в укрепление здравоохранения Чеченской Республики".

Очередная награда Кадырову вызвала в социальных сетях ожидаемый скепсис и насмешки.

Vadim Petrov

Первую опухоль Кадыров удалил в 16 лет

Станислав Белковский

Я считаю, вполне логично.

Благодаря Р. А. Кадырову многие так и не заболели раком.

Ruslan Gelischanow

Успешно уже какой год борется наш академик со злокачественными опухолями общества, с диссидентством!

Алексей Живов

Академик Рамзан Кадыров получил медаль от российской академии наук за выдающиеся работы в области онкологии. После этого, заявления РАН про лженауки и гомеопатию звучат как-то совершенно иначе. Я понимаю, что такое понятие как репутация в России незнакомо не только чиновникам и политикам, но даже и ученому сообществу. Но коль скоро репутация не стоит вообще ничего, то и заявления наших академиков, их суждения и работы по широкому спектру вопросов, стоят ровно столько же, сколько выдающиеся работы Кадырова в области онкологии.

​Павел Чиков

Главный онколог посоветовал переживающим из-за рутения людям пить пиво, а Кадыров получил медаль Ассоциации онкологов.



Совсем недавно, в сентябре, Рамзан Кадыров уже получал медаль – "За укрепление международной безопасности". Если верить подсчетам издания "Йод", сделанным в 2015 году, больше всего наград глава Чечни получил в 2007-м. Самые экзотические из его наград – медаль "Заслуженный работник физической культуры", "Орден доброты", и медаль Американского общества по испытанию материалов "За вклад и понимание значения стандартизации в научном, техническом и экономическом развитии Чеченской Республики".

Кадыров, впрочем, пока не спешит вставать к операционному столу или запираться в научной лаборатории, а планирует отправиться Великий Устюг. В среду он написал в Телеграме, что в детстве "не мог исполнить свое желание и побывать в гостях у Деда Мороза", зато теперь "у него самого есть резиденция". "И хоть я вырос, но, как и в детстве, во мне живет вера в чудо, во все доброе и лучшее. Я обязательно навещу Деда Мороза и в ответ приглашаю его в Чеченскую республику". Наградит ли Кадыров Деда Мороза медалью, и если да – то какой, пока неизвестно.