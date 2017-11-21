Рамзан Кадыров предложил передать останки Сталина Грузии

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил передать останки Иосифа Сталина Грузии и увековечитьв России память советского руководителя Никиты Хрущева. Он также вновь призвал захоронить тело Ленина.

В интервью "Интерфаксу" Кадыров заявил, что надо проявить добрую волю и отдать Грузии останки Сталина, чтобы его похоронили на родине. В результате, по словам Кадырова, "миллионы жителей России вздохнут полной грудью, узнав, что сталинский дух покинул Россию".

Хрущева глава Чечни назвал человеком, который внес "огромный вклад в торжество справедливости в отношении чеченцев и ингушей". Ставить или нет ему памятник, решат российские власти, - считает Кадыров, но сам он убежден, что Россия должна помнить имя Хрущёва.

Также глава Чечни снова высказался по поводу захоронения тела Ленина, подчеркнув, что его надо предать земле и поставить на могиле памятник советскому вождю, который он заслужил, "давая, в том числе указания и согласие на репрессии".

Ранее с предложениями захоронить тело Ленина неоднократно выступали представители российской оппозиции. Одной из последних была Ксения Собчак, которая намерена участвовать в президентских выборах в 2018 году. После этого за погребение Ленина высказались Кадыров и депутат Госдумы Наталья Поклонская. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал идею захоронить тело революционера "болтовней". Глава Чечни призвал лидера КПРФ извиниться за эти слова, тот отказался.

Президент России Владимир Путин в 2016 году выступал против захоронения Ленина. Он призвал "подходить к этому вопросу аккуратно, чтобы не внести раскол в общество".