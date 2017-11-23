Керимову предъявили обвинения и освободили под залог в 5 млн евро

Задержанному во Франции члену Совета Федерации от Дагестана, миллиардеру Сулейману Керимову предъявлены обвинения в отмывании денег, скрытых при уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщил прокурор французского города Ницца Жан-Мишель Прэтр, передаёт Рейтер. В отношении Керимова проводится расследование. Он все обвинения в свой адрес отвергает.

В среду вечером суд принял решение отпустить Керимова из-под стражи под залог в пять миллионов евро. До конца следствия ему запрещено покидать пределы департамента Приморские Альпы и общаться с людьми, список которых составлен французскими органами юстиции. Кроме того, он должен сдать российский паспорт и каждую неделю приходить в полицию до завершения расследования.

Керимова задержали 20 ноября в аэропорту Ниццы по подозрению в отмывании десятков миллионов евро и мошенничестве с налогами. Как пишет Le Figaro, Керимов создал систему посредников и компаний для приобретения недвижимости на Лазурном берегу, включая виллы на полуострове Антиб, популярном среди российских олигархов. Источникиздания утверждает, что цены на приобретаемую недвижимость были специально занижены в целях снижения налогов. Керимова также подозревают в оплате наличными за эти объекты. При этом имя российского сенатора в документах не фигурировало.

В Министерстве иностранных дел России действия французских властей назвали незаконными, так как Керимов является официальным лицом и обладает дипломатическим иммунитетом. Кремль пообещал приложить все усилия для защиты "законных интересов" Керимова. Власти Франции заявляют, что дипломатический иммунитет Керимова не распространяется на суть предъявленных ему обвинений в мошенничестве.