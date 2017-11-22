Le Figaro: Керимова подозревают в отмывании миллионов евро

Власти Франции подозревают члена Совета Федерации России Сулеймана Керимова в отмывании десятков миллионов евро и мошенничестве с налогами. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на источник.

По данным издания, Керимов создал систему посредников и компаний для приобретения недвижимости на Лазурном берегу, включая виллы на полуострове Антиб, популярном среди российских олигархов. Источник Le Figaro утверждает, что цены на приобретаемую недвижимость были специально занижены в целях снижения налогов. Керимова также подозревают в оплате наличными за эти объекты. При этом имя российского сенатора в документах не фигурировало. Издание утверждает, что по делу Керимова задержали четверых человек. Их имена не разглашаются.

Керимова задержали 20 ноября в аэропорту Ниццы и арестовали. В ближайшее время ему выберут меру пресечения. Свою вину сенатор не признаёт.

В министерстве иностранных дел России действия французских властей назвали незаконными, так как Керимов является официальным лицом и обладает дипломатическим иммунитетом. Кремль пообещал приложить все усилия для защиты "законных интересов" Керимова. В Париже заявили, что рамки действия дипломатического иммунитета россиянина определит французский суд.

Сулейман Керимов является членом Совета Федерации от Дагестана с 2008 года. В 2016 году он занял 45-е место в рейтинге "200 богатейших бизнесменов России" с состоянием в 1,6 миллиарда долларов.