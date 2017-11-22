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Арест Керимова – удар по Путину

Сулейман Керимов. Дубаи, 17 января 2017

Ницца как проклятое место Сулеймана Керимова

Ницца, проклятое место место российского сенатора Сулеймана Керимова. Одни несчастья. Сначала авария с Тиной Канделаки. Теперь арест. Наблюдатели полагают, что это прямой удар по Владимиру Путину. Разбираемся с Дмитрием Гудковым, Иваном Стариковым, Сергеем Ежовым и Сергеем Пугачевым. Ведущая Елена Рыковцева. Звоните в прямой эфир, начиная с 19.05 МСК

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