Арест Керимова – удар по Путину

Ницца, проклятое место место российского сенатора Сулеймана Керимова. Одни несчастья. Сначала авария с Тиной Канделаки. Теперь арест. Наблюдатели полагают, что это прямой удар по Владимиру Путину. Разбираемся с Дмитрием Гудковым, Иваном Стариковым, Сергеем Ежовым и Сергеем Пугачевым. Ведущая Елена Рыковцева. Звоните в прямой эфир, начиная с 19.05 МСК