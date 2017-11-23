Госдума отказалась вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Государственная дума России отклонила законопроект, предлагающий вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщает ТАСС. Документ был внесен в нижнюю палату российского парламента депутатами от ЛДПР. По оценкам авторов инициативы, на эти цели потребовалось бы дополнительно 10 миллиардов рублей.

В отрицательном заключении думского комитета по труду и социальной политике отмечалось, что проект закона отклонен "в связи с отсутствием источников финансирования расходов на его реализацию".

В тоже время ранее думский комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам принять закон об индексации пенсий бывших прокуроров, следователей, а также членов их семей, потратив на эти цели в 2018 году два с половиной миллиарда рублей.

В конце 2015 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с февраля 2016 года была приостановлена индексация пенсий работающих пенсионеров. Позже в правительстве заявили, что не будут индексировать эти выплаты по меньшей мере ещё три года.

Согласно прогнозу Министерства экономического развития в ближайшие 20 лет в России не ожидается роста пенсий, а до 2022 года размер пенсий в реальном выражении будет сокращаться.