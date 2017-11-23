Жительница Краснокамска осуждена за отказ лечить сына с ВИЧ

Суд в Краснокамске приговорил к полутора годам ограничения свободы местную жительницу, которая отказывалась лечить своего ВИЧ-инфицированного сына. Об этом сообщает портал 59.ru.

Восьмилетний ребенок скончался в августе этого года. По версии следствия, мать намеренно не водила своего сына в больницу и не давала ему прописанные врачами лекарства, в результате чего заболевание стало прогрессировать.

Сама осужденная настаивала, что от лекарств ее ребенку становилось только хуже. На суде она признала вину и раскаялась, сообщает издание со ссылкой на заявление прокурора Краснокамска.

Министерство здравоохранения России, а также общественные организации и гражданские активисты неоднократно называли ситуацию с распространением ВИЧ в регионах критической. По данным на конец прошлого года, число официально зарегистрированных больных превысило миллион. Правозащитники и медики заявляют о недостаточном финансировании борьбы с заболеванием.