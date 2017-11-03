Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Министерство запрещает говорить о презервативах на уроке про ВИЧ

Тест на ВИЧ, архивное фото

Министерство образования и науки России потребовало от организаторов открытого урока по профилактике ВИЧ не использовать слово "презерватив" и "говорить о нравственности, дабы уйти от скользких тем". Об этом изданию "Коммерсантъ" рассказал руководитель "Центра современных образовательных технологий" Сергей Буланов, занимающийся подготовкой проекта.

По словам Буланова, накануне из-за требований чиновников было остановлено рабочее совещание по подготовке открытого урока, который должен состояться 1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом.

"Центр современных образовательных технологий" продолжит заниматься подготовкой мероприятия, но намерен в дальнейшем ориентироваться на экспертов Минздрава и Роспотребнадзора, а не на заказчиков из Министерства образования, подчеркнул Сергей Буланов.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG