Шестерых отстраненных МОК россиян допустят до чемпионата мира по лыжам

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) допустила до участия в Кубке мира шестерых российских спортсменов, отстраненных Международным олимпийским комитетом по обвинению в применении допинга.

Чиновники FIS не нашли достаточных оснований для недопуска россиян к старту состязаний, которые начинаются в финской Руке в эту пятницу.

Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова, Юлия Иванова, Александр Легков и Евгений Белов были в начале ноября пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх. Их уличили в нарушении антидопингового законодательства. Сборная России лишилась четырех наград, включая золотую.

Национальные антидопинговые агентства семнадцати стран требуют отстранить Россию от Олимпиады-2018 в связи с допинговым скандалом. Доклад независимой комиссии Ричарда Макларена о государственной поддержке допинга в России был опубликован два года назад. Согласно расследованию, допинг применяли более тысячи российских спортсменов. Москва отвергает обвинения.

Окончательное решение о допуске России на зимние Олимпийские игры 2018 года, как ожидается, будет принято в начале декабря.