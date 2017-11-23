Кишинёв получит первый транш макрофинансовой помощи

Представитель Евросоюза по вопросам расширения Йоханнес Хан и премьер-министр Молдавии Павел Филипп в Брюсселе подписали меморандум о предоставлении Кишинёву первого транша макрофинансовой помощи.

Евросоюз перечислит Молдавии первый транш из обещанных 100 миллионов евро в первом квартале 2018 года. Его сумма не разглашается. По словам Хана перечисление последующих двух траншей будет зависеть "от прогресса, которого достигнет Молдавия".

В июне Европейский союз согласился выплатить Молдавии 60 миллионов евро в виде займов и 40 миллионов – в виде грантов в 2017–2018 годах. В ответ на помощь Кишинев должен был принять новые меры по борьбе с отмыванием денег, сохранить многопартийную парламентскую систему и активизировать правозащитную деятельность. Однако в 2017 году Молдавия не выполнила требуемые условия ЕС для получения финансовой помощи и перечисление первого транша отложили.

В Брюсселе основными условиями для получения финансирования называют соблюдение основных демократических стандартов Евросоюза. В начале октября Европарламент отметил высокий уровень коррупции в Молдавии и ухудшение ситуации в области прав человека и свободы слова.

Евросоюз хочет заключить со страной торговое соглашение по примеру договора с Украиной. Россия выступает против данной сделки. Пророссийски настроенный президент Молдавии Игорь Додон настаивает, что Евросоюз не дает обещанных преимуществ.