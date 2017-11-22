Центр Луганска продолжают блокировать вооруженные люди

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Центр подконтрольного сепаратистам Луганска продолжают блокировать вооруженные люди. Об этом сообщают сотрудники мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины. Наблюдатели при этом отмечают, что ситуация в городе "в целом спокойная".
Глава самопровозглашенной "Луганской народной республики" Игорь Плотницкий вечером в среду заявил, что происходящее в Луганске – это попытка вооруженного переворота, организованная отстраненным от должности так называемым министром внутренних дел "ЛНР" Игорем Корнетом. При этом, как утверждает Плотницкий, у Корнета не получилось захватить власть и "в ближайшее время в этом деле будет поставлена точка". Лидер сепаратистов "ЛНР" также опроверг появившиеся ранее в СМИ сведения о том, что он бежал в Россию. По другим данным, Плотницкого вместе с женой, главой его администрации и охраной удерживают в подвале. Подтверждения этой информации нет.
20 ноября Плотницкий отправил Корнета в отставку. Глава МВД "ЛНР" отказался подчиняться. 21 ноября центр Луганска заняли вооруженные люди без опознавательных знаков. В среду они штурмом взяли здание прокуратуры "ЛНР" и захватили ее руководителей. Перед этим в Луганск прибыли несколько десятков грузовиков с сепаратистами самопровозглашенной "Донецкой народной республики", однако об их участии в конфликте Плотницкого и Корнета пока ничего неизвестно. Лидеры сепаратистов "ДНР" не комментировали происходящее в Луганске.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду заявил, что Кремль следит за ситуацией в "ЛНР". На вопрос о том, знает ли Москва, кто стоит за обострением обстановки в самопровозглашенной республике, Песков ответил: "Понимание есть".
Подробнее о попытке переворота в "ЛНР" читайте здесь
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