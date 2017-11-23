Кремль отказался говорить о "нюансах" вооруженного переворота в "ЛНР"

В Кремле отказались комментировать ситуацию в Луганске. "Какие-то нюансы я бы не стал сейчас озвучивать", – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в четверг "Новая газета" сообщила, что лидер самопровозглашенной "Луганской народной республики" Игорь Плотницкий покинул подконтрольную сепаратистам территорию и уехал в Россию. Перед этим отстраненный от должности глава МВД "ЛНР" Игорь Корнет заявил, что в Луганске "пресечена деятельность основных членов" некой диверсионной украинской группы.

Подтверждения информации о том, что Плотницкий покинул "ЛНР", нет. Ранее уже сообщалось о бегстве лидера сепаратистов в Россию, однако позднее он сам опроверг эти сведения. При этом, по данным СМИ, вооруженные люди, которые 21 ноября заняли Луганск, в четверг разблокировали часть города, а также убрали с улиц военную технику.

20 ноября Плотницкий отправил Корнета в отставку, однако тот отказался подчиняться приказу. 21 ноября Луганск заняли вооруженные люди в военной форме без знаков отличия. В среду они взяли штурмом здание прокуратуры "ЛНР". Перед этим в Луганск прибыли несколько десятков грузовиков с сепаратистами самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

Плотницкий 22 ноября назвал происходящее в Луганске попыткой переворота. При этом он заявил, что у Корнета не получилось захватить власть и "в ближайшее время в этом деле будет поставлена точка". Сам Корнет объяснил присутствие вооруженных людей в Луганске борьбой с украинскими "агентами влияния", которые "глубоко проникли в органы власти "ЛНР".

В Кремле ранее заявляли, что Москва следит за ситуацией в "ЛНР".