СМИ: Кремль обсуждает участие бизнесмена и либерала в выборах

В администрация президента обсуждают вариант участия в президентских выборах в качестве соперника Владимира Путина представителя бизнеса и либерального кандидата. Об этом рассказали "Ведомостям" два источника, близких к Кремлю. При этом они не уточнили, идет ли речь об одном или о двух разных кандидатах.

По словам собеседника газеты, одна из кандидатур, которая может рассматриваться "вполне серьезно", бывший министр финансов и глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин. Представитель Кудрина Павел Кузнецов заявил, что такой вопрос не обсуждался. Кроме того, ожидается выдвижение "нормального кандидата" от Партии роста, рассказал источник. Председатель партии Борис Титов сказал, что вопрос с кандидатом решится в ближайшие дни после обсуждения.

О намерении баллотироваться на предстоящих в 2018 году выборах президента уже объявили Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Григорий Явлинский ("Яблоко"), телеведущая Ксения Собчак, журналистка Екатерина Гордон и оппозиционер Алексей Навальный. В июле глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что оппозиционера могут зарегистрировать в качестве кандидата, если он добьется отмены судимости по делу "Кировлеса". Сам политик называет уголовное преследование политическим.

Владимир Путин ещё не сообщил о намерении баллотироваться на выборах президента.

В 2012 году в выборах президента России в качестве самовыдвиженца участвовал предприниматель, миллиардер Михаил Прохоров. Он занял третье место, набрав около 8 процентов голосов.