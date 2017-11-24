Дело о гибели задержанного в полиции Набережных Челнов рассмотрит ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу жительницы Набережных Челнов, муж которой скончался в отделении полиции. Об этом в пятницу сообщила правозащитная организация "Зона права" со ссылкой на юриста Игоря Шолохова, представляющего интересы потерпевшей стороны.

Лариса Сабурова настаивает, что в отношении ее супруга были нарушены статьи Конвенции о защите прав человека на жизнь, свободу и личную неприкосновенность.

Константин Сабуров был задержан сотрудниками полиции Набережных Челнов в ночь с 17 на 18 сентября минувшего года. По версии правоохранительных органов, он находился под воздействием наркотиков и отказался от медицинского освидетельствования. Сабурова поместили в камеру на 10 часов, а затем отвезли в госпиталь, где он скончался 22 сентября.

Врачи диагностировали у задержанного черепно-мозговую травму и не нашли признаков наркотического опьянения. Дело о причинении тяжкого вреда здоровью было закрыто – Сабуров якобы сам упал и ударился головой. При этом дело о халатности в отношении полицейских, допустивших гибель задержанного, Следственный комитет возбуждать отказался.