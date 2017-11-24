Сооронбай Жээнбеков вступил в должность президента Киргизии

В Киргизии Сооронбай Жээнбеков официально вступил в должность президента. Он стал пятым главой республики. Жээнбекову 59 лет, до президентских выборов он занимал должность премьер-министра. На выборах Жээнбекова поддерживал предыдущий лидер Киргизии Алмазбек Атамбаев.

В своей первой речи на новом посту Жээнбеков пообещал укрепить сотрудничество с Россией и Китаем. Он также призвал соседние страны не вмешиваться во внутренние дела Киргизии. Это заявление было сделано на фоне напряжённости в отношениях с Казахстаном. Киргизия ранее обвинила Астану во вмешательстве в выборный процесс.

Выборы главы Киргизии прошли 15 октября. Жээнбеков набрал почти 55 процентов голосов. Второе место занял оппозиционный кандидат Омурбек Бабанов. Незадолго до голосования госкомитет национальной безопасности Киргизии обнаружил в одном из выступлений Бабанова признаки возбуждения межнациональной вражды и призывы к массовым беспорядкам. Политика начали проверять на экстремизм.

По Конституции Киргизии президент избирается на один срок – на 6 лет. Инаугурация Сооронбая Жээнбекова стала первой в Центральной Азии мирной передачей власти от одного избранного президента к другому. Два первых главы Киргизии – Аскар Акаев и Курманбек Бакиев – были свергнуты в результате революций.