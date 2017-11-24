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ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию Бученкову

Дмитрий Бученков

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти выплатить 2600 евро Дмитрию Бученкову, обвиняемому по так называемому "Болотному делу". Об этом в пятницу сообщил юрист Международной правозащитной группы "Агора" Дамир Гайнутдинов.

Суд в Страсбурге признал, что правоохранительные органы нарушили права Бученкова на свободу и личную неприкосновенность, неоправданно долго продержав его под стражей. Суд также обратил внимание на задержку в рассмотрении жалоб на продление ареста.

Гайнутдинов подчеркнул, что ЕСПЧ в этот раз применил упрощенную схему вынесения решения и не стал задавать российским властям вопросов о нарушении прав и свобод Бученкова.

9 ноября стало известно, что Дмитрий Бученков покинул Россию, решив не дожидаться обвинительного приговора по "Болотному делу". Он объявлен в розыск.

Бученкова задержали в декабре 2015 года. Его обвиняют в применении насилия к полицейскому на акции протеста в Москве 6 мая 2012 года. В качестве "доказательства" того, что обвиняемый участвовал в беспорядках 6 мая, следователи представили фотографию некоего мужчины. Однако, согласно результатам экспертизы, Бученков и неизвестный на снимке – это два разных человека. До марта 2017 года обвиняемый находился в следственном изоляторе, затем его перевели под домашний арест.

ЕСПЧ ранее рекомендовал российским властям добровольно признать тот факт, что в отношении Бученкова были нарушены его права на свободу и личную неприкосновенность. Правозащитный центр "Мемориал" признал историка политическим заключенным.

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