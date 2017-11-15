"Узник Болотной" Дмитрий Бученков объявлен в розыск

Обвиняемого по "Болотному делу" Дмитрия Бученкова заочно арестовали и объявили в розыск. Такое решение принял Замоскворецкий суд Москвы, сообщает "Интерфакс".

На прошлой неделе стало известно, что Бученков покинул Россию. В интервью телеканалу "Настоящее время" он заявил, что бежал из страны, поскольку ему "однозначно вынесли бы обвинительный приговор". Бученков находится в Евросоюзе. О какой именно стране идет речь, он не уточнил, однако отметил, что уже попросил в этом государстве политическое убежище.

Дмитрия Бученкова задержали в декабре 2015 года. Его обвиняют в применении насилия к полицейскому на акции протеста в Москве 6 мая 2012 года. В качестве "доказательства" того, что обвиняемый участвовал в беспорядках, следователи представили фотографию некоего мужчины. Однако, согласно результатам экспертизы, Бученков и неизвестный на снимке – это два разных человека. До марта 2017 года историк находился в следственном изоляторе, затем его перевели под домашний арест.

Европейский суд по правам человека ранее рекомендовал российским властям добровольно признать тот факт, что в отношении Бученкова были нарушены его права на свободу и личную неприкосновенность. Правозащитный центр "Мемориал" признал историка политическим заключенным.