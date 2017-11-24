Минюст РФ проверяет фонд предвыборной кампании Навального

Министерство юстиции России проведет внеплановую проверку фонда предвыборной кампании Алексея Навального. Об этом на своем сайте сообщил глава штаба оппозиционера Леонид Волков. Фонд "Пятое время года" — операционное юридическое лицо. В нем официально оформлены на работу сотрудники штабов, на фонд заключаются договоры об аренде помещений, он также занимается распределением пожертвований на нужды предвыборной кампании, пояснил Волков.

Он также опубликовал список документов, которые Минюст требует от фонда. Волков сравнивает список с "парой "Газелей" документов", сбор которых парализует работу юристов и бухгалтерии фонда на месяц. По мнению оппозиционера, проверка нужна, чтобы найти якобы "нарушения", которые позволят вынести решение о закрытии фонда, что сделает невозможным проведение предвыборной кампании Навального.

В уведомлении Минюста указывается, что, если документы не будут предоставлены, 29 ноября будет составлен протокол об административном правонарушении.

Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента в 2018 году. Власти заявляют, что политик не имеет право баллотироваться. Его штабы действуют в 80 городах России. Политик проводит агитационный тур по городам страны. Сторонники оппозиционера по всей стране сообщают о давлении со стороны властей, а также угрозах и нападениях.