В Анапе с 12-й попытки заведено дело о применении насилия следователями

Следственное управление Краснодарского края с 12-й попытки возбудило уголовное дело о применении насилия к четверым задержанным жителям Анапы со сотрудников уголовного розыска. Об этом сообщает правозащитная организация "Комитет против пыток".

Четверо работников продуктовой базы Артем Пономарчук, Арам Арустамян, Карен и Эрик Енгояны рассказали, что в 2015 году их задержали по обвинению в хулиганстве и поместили в изолятор на 12 дней. По словам потерпевших, следователи выбивали из них показания в разбойном нападении, применяя при этом электрический ток и противогаз.

Врачи нашли у всех четверых следы побоев, но Следственный комитет начал проверку только в феврале 2016 года, после чего 11 раз отказывался возбуждать дело. При этом самих потерпевших до сих пор обвиняют в разбое на основании признаний, которые они дали в изоляторе.

Правозащитники настаивают, что следователи не провели никаких экспертиз и исследований, а также не опросили свидетелей.