После суицида задержанного в полиции Нижнекамска назначена проверка

После самоубийства 22-летнего задержанного нижнекамских полицейских проверит Главное управление собственной безопасности МВД России. В пресс-релизе ведомства сообщается, что в Татарстан направлена оперативная группа.

По данным правозащитной организации "Зона права" и Казанского правозащитного центра, в отношении нижнекамских полицейских были возбуждены новые уголовные дела по статьям о сокрытии преступления и недозволенных методах расследования.

Речь идет о деле Ильназа Пиркина, который в октябре вместе со знакомым украл автомагнитолу и другие вещи из чужого автомобиля. Из-за бездействия следователей потерпевший вместе со своим другом самостоятельно нашли воров, которые впоследствии полностью возместили им ущерб.

Позднее об этом узнали полицейские. 25 октября они избили пострадавшего от кражи и его друга, предположительно – за самоуправство.

Сам Ильназ Пиркин, который совершил кражу, 19 октября покончил с собой после пыток в ОВД. Как стало известно 2 ноября, в полиции задержанного заставляли взять на себя вину за 47 автомобильных краж вместо одной. По делу о гибели Пиркина арестованы трое полицейских. Подробнее об этом деле и пытках в полиции Нижнекамска читайте здесь.