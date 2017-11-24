В Тюмени фото "школьника из бундестага" повесили на памятник

В Тюмени на гранитную плиту памятника учащимся школ, не вернувшимся с войны, повесили плакат с фотографией школьника Николая Десятниченко из Нового Уренгоя. Акция организована группой "Свободный Радикал". Об этом сообщает "Сибирь.Реалии".

Под баннер вместо цветов активисты положили учебники по истории. В письме, разосланном группой, говорится, что Десятниченко "агитировал не за тех".

Представитель администрации города заявил "Сибирь.Реалии", что акция не санкционирована. Чиновники пообещали убрать плакат с мемориала. Инициаторов акции будут искать в том случае, если памятнику нанесен ущерб.



Десятиклассник Николай Десятниченко 19 ноября на встрече в Бундестаге, посвященной памяти жертв войн и репрессий, рассказал о посещении захоронения солдат вермахта под Копейском. Школьник отметил, что многие из погибших немцев, по его мнению, "хотели жить мирно и не желали воевать". Он выразил надежду, что мир больше не увидит войны, а "на Земле восторжествует здравый смысл".



Слова Десятниченко о могилах "невинно погибших" немцев вызвали критику в социальных сетях. В Госдуме потребовали проверить слова школьника на нарушение закона о реабилитации нацизма. Федеральная служба безопасности России направила в мэрию Нового Уренгоя запрос о наличии украинских родственников у школьника.



Десятниченко начали поступать угрозы. Его оскорбляют, обзывают и обещают "встретить", сообщила мать школьника. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал критику в адрес школьника "экзальтированной травлей".