Порошенко и Меркель обсудили конфликт в Донбассе

Президент Украины Пётр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию в Донбассе в рамках саммита "Восточного партнерства". Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера. Главы двух стран согласовали график встреч в "нормандском формате".

Порошенко и Меркель договорились приложить максимальные усилия для освобождения пленных украинцев в Донбассе. По данным Киева самопровозглашенные республики удерживают не менее 144 граждан Украины. На данный момент известно о местонахождении 87 из них.

5-й саммит "Восточного партнерства" открылся в Брюсселе в пятницу. В нём участвуют представители шести постсоветских стран – Украины, Молдавии, Грузии, Армении, Азербайджана и Белоруссии. Встреча проходит раз в два года.

Одна из главных целей "Восточного партнерства" – укрепление стабильности и демократии на границе Евросоюза и стран СНГ, а также их экономическая интеграция. Россия неоднократно заявляла, что "Европейское партнёрство" угрожает её экономике. В Брюсселе эти обвинения отрицают.