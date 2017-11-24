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Адвокат Улюкаева: протоколы допросов Сечина "мешают защите и обвинению"

Бывший глава министерства экономического развития Алексей Улюкаев

Адвокат бывшего главы министерства экономического развития Алексея Улюкаева Дариджан Квеидзе заявила, что публикация выдержек из протоколов допросов главы "Роснефти" Игоря Сечина "мешает и защите и обвинению". По ее словам, протоколы необходимо рассматривать в суде, а не в прессе, сообщает РБК.

Накануне Би-би-си опубликовала выдержки из трех протоколов, из которых, в частности, следует, что Сечин заявил, что Улюкаев сам позвонил ему и предложил встретиться в офисе "Роснефти" 14 ноября 2016 года. Би-би-си отмечает, что эти данные противоречат оглашенным в суде материалам прослушки телефонного разговора Сечина, в котором он сам пригласил министра приехать в офис. В "Роснефти" эту публикацию назвали "вбросом".

Улюкаев был задержан в ноябре прошлого года. Он отвергает обвинения и утверждает, что его задержание и уголовное преследование – это провокация со стороны руководителя Сечина и ФСБ. Бывший министр находится под домашним арестом.

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