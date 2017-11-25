Число жертв нападения на мечеть в Египте превысило 300 человек

Число жертв нападения на суфийскую мечеть в Египте 24 ноября возросло до 305 человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на государственные СМИ. Более ста человек пострадали.

В прокуратуре Египта заявили, что у нападавших был флаг террористической группировки "Исламское государство". По данным властей, всего в атаке участвовали 25-30 человек. Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из радикальных группировок.

Нападение было совершено во время пятничной молитвы. Злоумышленники сначала взорвали бомбу, а потом открыли огонь по посетителям мечети и автомобилям скорой помощи. Большинство погибших – мирные жители и солдаты египетской армии. В стране объявлен трехдневный траур.

Ранее армия Египта рассказала о рейдах и авиаударах по позициям боевиков после нападения. В результате антитеррористической операции убиты десятки человек, а также уничтожены несколько автомобилей и укрытий боевиков.