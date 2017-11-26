В Артеке проведут реконструкцию Нюрнбергского процесса

Воспитанники Международного детского лагеря "Артек" в аннексированном Россией Крыму вместе с историками и правоведами создадут историческую реконструкцию одного из фрагментов Нюрнбергского процесса – суда над бывшими руководителями нацистской Германии. Об этом сообщается на сайте "Артека".

Вместе с артековцами в реконструкции будут участвовать ведущие специалисты по вопросам Второй мировой войны и истории международного трибунала в Нюрнберге, а также представители российских органов государственной власти и зарубежных делегаций. В частности, участники реконструкции от имени генерального прокурора СССР Романа Руденко и председателя трибунала судьи Джеффри Лоуренса зачитают архивные документы со свидетельствами нацистских военных преступлений и обвинительными актами.

Согласно сообщению пресс-службы "Артека", мероприятие "направлено на расширение знаний артековцев о Великой Отечественной войне, понесенных потерях советского народа и определяющей роли СССР в победе над нацизмом".