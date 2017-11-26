Министр здравоохранения Израиля Лицман ушёл в отставку

Министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман ушел в воскресенье в отставку в знак протеста против того, что израильская государственная железнодорожная компания по субботам проводит ремонтные работы. Об этом сообщают в воскресенье израильские СМИ.



Лицман - лидер ультрарелигиозной партии "Объединенное Еврейство Торы", которая по итогам парламентских выборов 2015 года получила 6 мест в парламенте (Кнессете), строго соблюдает правила иудаизма и требует этого от остальных. В частности, в соответствии с еврейской традицией любая работа в субботу - шабад запрещена. Однако израильские железнодорожники настаивают, что ремонтировать пути без ущерба для расписания возможно только по субботам.

Как сообщает Франс-пресс, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытался убедить министра не уходить в отставку, поскольку партия "Объединеннное еврейство Торы" является одной из основных в правящей коалиции.