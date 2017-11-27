Президент Литвы подписала аналог "акта Магнитского"

Президент Литвы Даля Грибаускайте подписала аналог "акта Магнитского". Соответствующее сообщение опубликовано на сайте литовского президента.

Закон запрещает въезд в Литву иностранцам, связанным с нарушением прав человека, коррупцией и отмыванием денег. Закон вступает в силу 1 января 2018 года.

Закон запрещает въезд в Литву на пять лет иностранцам, которые совершили тяжкие преступления против личности в родной стране. Решение о том, кто войдет в "черный список", будет принимать Министерство внутренних дел Литвы. В законе указано, что фигурантам "акта Магнитского" не будут специально сообщать о том, что им запретили въезд в страну. Парламент республики проголосовал за принятие документа 16 ноября. Тогда в посольстве России в Литве новые меры назвали "недружественным шагом" и пригрозили "ответными мерами".

На прошлой неделе литовский депутаты приняли резолюцию с фамилиями сорока четырёх человек, которые могли бы быть внесены в список нежелательных лиц. В резолюции в основном фамилии российских граждан, в том числе, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Оригинальный "акт Магнитского" был принят Конгрессом США в конце 2012 года. Своя версия "закона Магнитского" есть также в Великобритании. Аналогичный закон в начале ноября приняли власти Канады. В санкционный список попали 30 россиян. Россия в ответ запретила въезд десяткам канадцев.

Документ назвали в память о юристе фонда Hermitage Capital Сергее Магнитском. Он раскрыл схему крупных хищений из российского бюджета. Российские власти обвинили юриста в уклонении от уплаты налогов. Он умер в московском следственном изоляторе в 2009 году.