Глава Европарламента просит Польшу обеспечить безопасность депутатов

Президент Европарламента Антонио Таяни заявил в понедельник, что попросит премьер-министра Польши обеспечить безопасность польских членов Европарламента. Это произошло после того, как в ходе протеста крайне правых в Катовице, устроенного в субботу, они провели символическое повешение политиков, поддержавших резолюцию Европарламента против ксенофобии в Польше.

Таяни написал в твиттере, что напишет премьер-министру Беате Шидло письмо с просьбой обеспечить право избранных членов Европейского парламента высказывать свои взгляды без опасности со стороны тех, кто "сеет ненависть", "демонстрируя возмутительные фотографии повешенных политиков".

В субботу несколько десятков человек в Катовице повесили портреты политиков, которые поддержали резолюцию Европарламента с осуждением "ксенофобского и фашистского марша", состоявшегося в Варшаве 11 ноября в День независимости Польши.

Польское консервативное, евроскептическое правительство подверглось критике со стороны ЕС и правозащитных групп за то, что разрешило крайне правым устроить марш 11 ноября, в котором участвовало примерно 60 тысяч человек. Участники акции размахивали расистскими лозунгами с такими надписями, как "Чистая кровь, ясный разум" или "Европа будет белой или необитаемой".

Ведущие члены правящей партии "Право и справедливость" (PiS) присоединились к другим политикам, осудившим разжигание ненависти на митинге, но критики заявили, что их ответ был слишком медленным. Правительство ПиС все чаще ссорится с Брюсселем с тех пор, как два года назад пришло к власти. Премьер-министра Беата Шидло осудила то, что произошло в Катовице, однако добавила, что если получит письмо Таяни, также попросит его "следить за теми депутатами, которые оскорбляют и клевещут на Польшу в Европейском парламенте".