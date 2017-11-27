Сторонник Мальцева попросил политубежище на территории Украины

Саратовский активист Сергей Окунев, сторонник националиста Вячеслава Мальцева попросил политическое убежище на Украине. Об этом сообщает издание "Свободные новости". По словам самого Окунева, он уже получил от Киева предварительный положительный ответ на запрос.

Лидер запрещенного движения "Артподготовка" Вячеслав Мальцев летом 2017 года бежал за границу. При этом он продолжал заявлять, что 5 ноября в России якобы произойдет революция. В связи с этими заявлениями были задержаны десятки предполагаемых сторонников Мальцева. Некоторые из них арестованы по обвинениям в терроризме.