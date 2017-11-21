Троих сторонников Мальцева арестовали по делу о теракте

Троих предполагаемых сторонников российского оппозиционера и националиста Вячеслава Мальцева арестовали по делу о теракте. Решения об арестах принимал Щербинский районный суд Москвы. Олег Дмитриев был заключен под стражу 20 ноября, Олег Иванов и Сергей Озеров – 17 ноября. На это во вторник обратил внимание правозащитный проект "ОВД-Инфо".

Дмитриев, Иванов и Озеров были задержаны 1 ноября в городе Арзамас Нижегородской области. По словам самих активистов, сотрудники правоохранительных органов выбили дверь в квартиру, где они находились. Задержанных обвинили в неповиновении требованиям полиции и арестовали на 15 суток каждого. Сразу после освобождения из спецприемника Дмитриева, Иванова и Озерова задержали сотрудники Следственного комитета.

Массовые задержания сторонников Мальцева по всей России начались перед 5 ноября. В этот день, как неоднократно заявлял сам националист, в стране якобы должна была произойти революция. По обвинению в причастности к терроризму арестованы уже около 10 сторонников Мальцева. Сам оппозиционер находится за границей, его движение "Артподготовка" запрещено.