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Дело против Владимира Кехмана закрыли за истечением срока давности

Владимир Кехман

Следственный департамент МВД прекратил уголовное дело против бывшего генерального директора группы компаний JFC Владимира Кехмана, также возглавлявшего Михайловский театр и Новосибирский театр оперы и балета. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Ранее дело против Кехмана и двух топ-менеджеров JFC переквалифицировали с мошенничества (их обвиняли в хищении у банков примерно 20 миллиардов рублей) на незаконное получение кредитов и закрыли за истечением срока давности. Законность решения о прекращении уголовного преследования проверяет Генеральная прокуратура.

Кехман также с 2007 по 2015 годы был гендиректором Михайловского театра в Санкт-Петербурге, потом став его художественным руководителем. С 2015 по 2017 годы он возглавлял Новосибирский театр оперы и балета, где снял с репертуара оперу "Тангейзер", в которой представители церкви усмотрели оскорбление чувств верующих.

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