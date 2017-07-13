Кехман покинет пост главы театра, в котором ставили оперу "Тангейзер"

Директор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман покидает свой пост из-за возбужденного в отношении него дела о банкротстве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление министра культуры России Владимира Мединского.

Он утверждает, что Кехман объяснил свое решение нежеланием выставить министерство "в невыгодном свете", если суд признает его банкротом. В пресс-службе театра ситуацию пока не комментируют.

Кехман возглавляет Новосибирский театр оперы и балета с марта 2015 года. Его предшественник Борис Мездрич был уволен после того, как в театре поставили оперу "Тангейзер", в которой представитель церкви усмотрел оскорбление чувств верующих. Кехман снял оперу с репертуара театра.

В отношении Бориса Мездрича и режиссера-постановщика "Тангейзера" Тимофея Кулябина было возбуждено уголовное дело. Однако мировой суд не нашел нарушений закона в их действиях и прекратил производство по делу.

В поддержку Мездрича и Кулябина выступили крупнейшие театральные деятели российской культуры. Они также обвинили Кехмана в "преступной" реконструкции здания театра.