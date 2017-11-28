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Активисты Greenpeace проникли на АЭС во Франции за 10 минут

Активисты Greenpeace на АЭС Крюа во Франции, 28 ноября 2017

Несколько активистов экологической организации Greenpeace утром 28 ноября проникли на территорию атомной электростанции Крюа на юго-востоке Франции. Таким образом они хотели показать, что ядерные объекты недостаточно охраняются, сообщается на сайте организации.

Активисты утверждают, что всего за десять минут им удалось проникнуть к хранилищу отработанного топлива и оставить на нем отпечатки своих ладоней. По данным французских СМИ, всего на территорию объекта пробрались более 20 активистов, часть из них были задержаны.

В октябре сторонники Greenpeace устроили салют на территории АЭС Каттеном на востоке Франции. Они также хотели привлечь внимание к проблемам безопасности на ядреных объектах. Администрация АЭС тогда заявила, что активисты не проникли в атомную зону.

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