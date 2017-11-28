Активисты Greenpeace проникли на АЭС во Франции за 10 минут

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Несколько активистов экологической организации Greenpeace утром 28 ноября проникли на территорию атомной электростанции Крюа на юго-востоке Франции. Таким образом они хотели показать, что ядерные объекты недостаточно охраняются, сообщается на сайте организации.
Активисты утверждают, что всего за десять минут им удалось проникнуть к хранилищу отработанного топлива и оставить на нем отпечатки своих ладоней. По данным французских СМИ, всего на территорию объекта пробрались более 20 активистов, часть из них были задержаны.
В октябре сторонники Greenpeace устроили салют на территории АЭС Каттеном на востоке Франции. Они также хотели привлечь внимание к проблемам безопасности на ядреных объектах. Администрация АЭС тогда заявила, что активисты не проникли в атомную зону.
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