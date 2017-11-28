На суде по делу Улюкаева взвесят два миллиона долларов

В Замоскворецком суде Москвы взвесят 2 миллиона долларов на заседании по делу бывшего министра бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. О проведении следственного эксперимента просил прокурор, судья удовлетворила ходатайство. Сообщается, что адвокаты бывшего министра выразили недоумение, но не стали возражать.

Улюкаева обвиняют в вымогательстве взятки в 2 миллиона долларов у главы "Роснефти" Игоря Сечина. Руководитель нефтяной компании четыре раза не явился в суд для дачи показаний, сославшись на занятость. Бывший министр 27 ноября обвинил Сечина "в заведомо ложном оговоре".

Психологи и лингвисты заявили в суде, что по записям разговоров Сечина и Улюкаева нельзя однозначно утверждать, что чиновник знал, что в сумке находятся деньги. Один из экспертов рассказал о "признаках скрытности" у Сечина в момент предполагаемой передачи взятки, при этом "признаков провокации" в его действиях не обнаружили.

Алексей Улюкаев был задержан в ноябре прошлого года в офисе "Роснефти". По версии следствия, он требовал денег за одобрение сделки по покупке акций "Башнефти". Экс-министр отвергает обвинения и утверждает, что его задержание и уголовное преследование – это провокация со стороны Сечина и ФСБ. Улюкаев находится под домашним арестом.