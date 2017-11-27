Адвокаты Улюкаева отказались снова вызывать Сечина в суд

Адвокаты бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, обвиняемого в вымогательстве взятки, отказались вызывать в суд для дачи показаний главу "Роснефти" Игоря Сечина. Таким образом, обе стороны закончили представление основных доказательств по делу.

Ранее бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев рассказал, что сумку с подарком он воспринял как дружеский жест со стороны главы "Роснефти" Игоря Сечина, который обещал ему отметить успешное завершение первого этапа приватизации акций "Башнефти".

Прокурор огласил в Замоскворецком суде прокурор показания Улюкаева, данные им в ходе предварительного следствия, где он сказал, что сумка с двумя миллионами долларов была закрыта на замок, но "по ее очертаниям было похоже, что там бутылки с вином".

Сечин передал Улюкаеву ключ, и он воспринял это как дружеский жест со стороны Сечина, который подарил ему обещанное (ранее в Гоа) дорогое вино. Улюкаев не стал уточнять, что находится в сумке, так как "это было неделикатно". Тогда же бывший министр довел до сведения следователей, что ранее уже получал подарки от Сечина.

Замоскворецкий суд в понедельник допросил Улюкаева, Сечин в суд по повесткам не явился, сославшись на напряженный рабочий график. Улюкаев, обвиняемый в коррупции, заявил на заседании суда, что никогда не угрожал главе "Роснефти" Игорю Сечину дать отрицательное заключение по сделке о приватизации "Башнефти". По словам Улюкаева, подобные показания свидетельствуют о заведомо ложном оговоре со стороны Сечина, сообщает Интерфакс.