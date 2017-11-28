Суд отменил решение о выдворении из страны активиста "Другой России"

Свердловский областной суд отменил решение о выдворении из России активиста незарегистрированной партии "Другая Россия" Игоря Щуки, которого подозревают в попытке поджечь памятник Борису Ельцину в Екатеринбурге.

Супруга Щуки рассказала порталу "Медиазона", что ее муж смог предоставить в суде временную регистрацию в Москве, на основании чего постановление о его депортации было отменено.

Утром 7 ноября гражданин Белоруссии Игорь Щука облил бензином и пытался поджечь памятник Борису Ельцину у "Ельцин-центра" в Екатеринбурге и был задержан. Суд отказался отправить его под арест, отпустив под подписку о невыезде.

Щуку оштрафовали по обвинению в нарушении режима пребывания на территории России. В отношении него также возбуждено дело о вандализме.