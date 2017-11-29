СМИ: в деле о госперевороте в Черногории упоминается Кадыров

В материалах дела о подготовке государственного переворота в Черногории упоминается имя главы Чечни Рамзана Кадырова, говорится в письме черногорских оппозиционных политиков из пророссийского "Демократического фронта" Милана Кнежевича и Андрии Мандича, которые проходят по делу в качестве обвиняемых. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо на имя главы МИД России Сергея Лаврова, которое Кнежевич и Мандич передали в российское посольство.

Авторы письма сообщают, что по версии обвинения, глава Чечни призывал лидеров мусульманской общины Черногории сотрудничать с движением "Демократический фронт" с целью смены действующей власти в стране. Кнежевич и Мандич утверждают, что это способ дискредитировать "Демфронт" и просят Лаврова о поддержке.

Судебный процесс над русскими и сербскими националистами по делу о попытке государственного переворота в Черногории начался в конце июля. Подсудимых 14, включая двоих россиян Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова, которых судят заочно.

16 октября 2016 года власти Черногории объявили, что им удалось предотвратить попытку государственного переворота во время парламентских выборов. Черногорская прокуратура считает, что заговорщики, среди которых россияне, пытались сорвать вступление страны в НАТО и обеспечить приход к власти пророссийских сил. Москва эти обвинения отрицает.