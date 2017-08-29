Опубликованы снимки встреч организаторов переворота в Черногории

Накануне возобновляющегося 6 сентября процесса по делу о попытке переворота в Черногории в британской прессе опубликованы фотографии, которые свидетельствуют о встречах лиц, проходящих по этому делу. На этих снимках фигурируют двое россиян – Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, которые объявлены в международный розыск. Переворот в Черногории, как утверждает следствие, планировался при содействии российских структур в день парламентских выборов 16 октября 2016 года.

На одном из снимков, опубликованных сегодня, изображены Шишмаков и Попов предположительно во время встречи в Белграде в октябре 2016 года. На другой фотографии зафиксирован момент встречи Шишмакова с гражданином Сербии Александром Синджеличем, которому, по данным следствия, было поручено организовать группу заговорщиков и приобрести оружие. Синджелич сдался черногорским властям вскоре после провала операции и позднее получил статус свидетеля, сотрудничающего со следствием. Оба снимка, как сообщается, оказались в распоряжении "европейских спецслужб". Их планируется использовать на суде как одно из ключевых доказательств.

В июле в Черногории открылся судебный процесс по этому делу, однако почти сразу он был отложен по требованию адвокатов обвиняемых. Среди предполагаемых заговорщиков – 25 граждан, включая двоих лидеров пророссийского оппозиционного "Демократического фронта". Некоторые фигуранты дела ранее признали свою вину и были приговорены к небольшим срокам заключения. Шишмакова и Попова предполагается судить заочно.

Находясь в начале августа с визитом в Подгорице, вице-президент США Майк Пенс обвинил Россию в дестабилизации Балкан и организации насильственного переворота в Черногории. По его словам, "московские агенты пытались напасть на парламент и даже убить премьера". Ранее сообщалось, что американские и британские спецслужбы помогли черногорским властям расследовать этот заговор. Российские власти отрицают причастность к любым незаконным действиям в Черногории.