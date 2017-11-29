Глава комиссии WADA предупреждает Россию о жестких санкциях

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), автор доклада о государственной поддержке использовании допинга в российском спорте Ричард Макларен считает, что Россия рискует попасть под ещё более жесткие санкции. По мнению Макларена, Москва, отрицая выводы комиссии WADA, ведет опасную игру накануне решения Международного олимпийского комитета об участии российской сборной в зимних играх в Пхенчхане. Решение МОК должно быть принято 5 декабря.

Ранее Следственный комитет России заявил, что информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков имел возможность удаленного доступа к информационной системе ведомства и мог подменить допинг-тесты российских спортсменов уже после своего отъезда в США. В СК утверждают, что могут предоставить WADA подтверждения таких манипуляций.

28 ноября газета New York Times опубликовала выдержки из личных дневников Родченкова. В записях, сделанных в 2014 году, говорится, что Родченков передал министру спорта России Виталию Мутко копию так называемого списка "Дюшес", в котором содержались фамилии спортсменов, применявших специально разработанный коктейль из запрещенных препаратов. Их допинг-пробы, как утверждает Родченков, планировалось подменить. Газета отмечает, что Международный олимпийский комитет не сомневается в подлинности дневника и в правдивости, содержащейся в нем информации. Макларен также считает, что Родченков говорит правду.

Независимая комиссия WADA в 2015 году представила доклад о государственной поддержке использования допинга в российском спорте, основанием для которого, в частности, стали показания Родченкова. Россия все обвинения отвергает.

После обнародования доклада многих российских спортсменов отстранили от международных соревнований. За последние недели МОК лишил российских спортсменов 11 из 33 медалей, завоеванных на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.